A bevezető főútjainkon már élénk a forgalom. Az Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton és a Szőregi úton befelé már sor van. A Budapesti úton, Bajai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé sorok kezdenek kialakulni. A körutakon, sugárutakon is sok az autó a lámpáknál alakulnak a sorok. A hidakon is egyre több a jármű főleg Szeged irányába. Az Újszegedi részen a hidak előtt már sorok kezdenek alakulni. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, Dugonics térnél, Boldogasszony sugárúton, Bakay Nándor utcában, lámpás körforgalomnál és a Csillag térnél. Tele van a Felső Tisza-Part, a Szilléri sugárút és a rakpart is. A Párizsi körúton ma is folytatják az aknafedők karbantartását , ezért a két egyenesen menő sávból csak az egyiket használhatják a közlekedők a Szappanos utca és a Szűcs utca között. Ezen a szakaszon erősen fog torlódni egész nap a forgalom. 8 óra után 400 diák fog kibiciklizni a Szikire rendőrségi felvezetéssel. A diákok a Hősök kapujától fognak indulni. A Kálvária sugárút, Fonógyári út és a Dorozsmai út lesz az útirány.