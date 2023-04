Erős a forgalom a bevezető utakon, a külső részeken, a sugárutakon, kiemelve a József Attila sugárútat, a Kossuth Lajos sugárútat és Kálvária sugárutat, a nagykörúton pedig a Római, a Párizsi, a Bécsi szakaszokon vannak többen. A Párizsi körúti rendőrség előtt a külső sávban elkerítették az összes aknafedőt, érdemes időben besorolni.

A Csillag tér és környéke is mozgalmas, de a Hajós, a Rózsa és a Retek utcán is sokan vannak, illetve az Etelka soron, Felső-Tisza parton is, ez utóbbi elején a lámpánál van hosszabb sor. A Tisza Lajos körúton szintén sok az autó, az Anna kút, a kettős körforgalom, a Hősök kapuja, a Boldogasszony sugárút tele vannak. Hosszú sorokban megy a forgalom a Makai úton, Szabadkai úton, Horgosi, Földmíves, Szent Ferenc utca ugyancsak be vannak lassulva - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.