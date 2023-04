Vizesek az utak és tócsák is vannak szép számmal az utakon. A bevezető fő útjainkon erős a forgalom. Az Algyői úton már van egy kis torlódás, de tele van a Szőregi út, a Sándorfalvi út, a Dorozsmai út is. A Bajai úton, a Budapesti úton és a Szabadkai úton kifelé-befelé is erős a forgalom. A körutakon, sugárutakon is sokan közlekednek, a lámpáknál alakulnak a sorok. Torlódás van az Újszegedi oldalon a híd lábánál, Aradi Vértanúk terénél, Csillag térnél, a lámpás körforgalomnál és a Bakay Nándor utcában a lakóparknál. Sokan vannak a Felső-Tisza parton, a rakparton és a Szilléri sugárúton - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársáól.