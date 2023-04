Csongrád-Csanád vármegye

Érdemes lesz váltani, hiszen rengeteget spórolhatnak azok, akik a májustól bevezetett vármegyebérlettel ingáznak majd Szeged és Hódmezővásárhely között. A tramtrain teljes hosszán érvényes dolgozó havibérlet 17800 forintba kerül, míg a vármegyebérlet csak 9450 forint. Még azoknak is érdemes lesz váltani, akik a Szeged nagyállomás és Algyő, vagy Algyő és a hódmezővásárhelyi vasútállomás között ingáznak, mivel az ezekre a szakaszokra érvényes tramtrain-bérletekért jelenleg 11700 forintot kell fizetni. A diákok is sokat spórolhatnak az új vármegyebérlettel, hiszen az mindössze 945 forintba kerül, vagyis jelentősen olcsóbb mint az 1780 forintos tramtrain-bérlet. A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő vasútvillamosokon a vármegye- és az országbérlet a teljes vonalon korlátozás nélkül használható, azaz a városhatárokon belüli és az azokon kívüli szakaszon is. Egy kivétel van! Szegeden a 2-es villamos tramtrainnel közös szakaszán az ország- és vármegyebérletek a 2-es villamosra nem érvényesek! Ugyanakkor a városhatáron belül 1 és 1A jelzéssel közlekedő tramtraineken az új bérleteket is elfogadják.