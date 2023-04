Élénk a délutáni forgalom is. Tele vannak a körutak , sugárutak és ahidak is mind a két irányban. Algyői úton már sor van kifelé-befelé , de a Sándorfalvi úton is sokan vannak kifelé . Szőregi út is kefelé tartanak többen, míg a Szabadkai úton mind a két irányban sok a jármű. Torlódik a forgalom a Boldogasszony sugárúton és a Dugonics téri körforgalomnál minden irányból . Tele van a Kossuth Lajos sugárút isilletve a körforgalomnál is minden irányból növekednek a sorok . Bajai út , Budapesti út eléggé forgalmas . Csillag térnél is minden irányból sok a jármű, Szilléri sugárúton is folyamatos a kocsisor. Szent Ferenc utca eleje munkaterület ezért most zsák utca. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.