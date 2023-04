A bevezető főútjainkon viszonylag ritkás még a forgalom, körutakon, sugárutakon is jól lehet haladni. A Belvárosi híd már tele van de az újszegedi oldalon csak kisebb sorok vannak a híd előtt. A Bertalan hídon lendületesen lehet átmenni a Szegedi oldalra. Jól járható a Felső Tisza-Part és a rakpart is. Az Aradi Vértanúk terénél viszont már van torlódás és a lámpás körforgalomnál is minden irányból sokan vannak.