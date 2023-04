Erősödik a forgalom a bevezető utakon, külső részeken, körutakon és a sugárutakon egyaránt. A makkosházi, tarjáni és felsővárosi területek is jó sűrűek, és a Felső Tisza-Part elején is egyre hosszabb a sor a lámpánál. A nagykörúton jól lehet haladni, a Római körúton és a Mars tér környékén sűrűbb a forgalom. Sok az autó a Tisza Lajos körúton, főleg a nagyobb csomópontjain, így az Anna kútnál, Dugonics és Aradi vértanúk terén. Sűrű a forgalom a Petőfi sugárúton, a Szabadkai úton, a Horgosi úton és a Boldogasszony sugárúton. A Makai, Szőregi úton is sokan tartanak befele, a körforgalomig tele van az út járművel. A hidak előtt sorok alakulnak, de egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás.