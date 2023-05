Az Algyői, a Bajai, Dorozsmai út egyre hosszabb sorokból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Makkosházi, Budapesti körúton is egyre több a jármű, csakúgy a József Attila sugárúton, Retek, Rózsa utcán és a Csillag téren is minden irányban. A Szabadkai út nagyon sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be vannak lassulva. A Moszkvai körúton torlódások alakulnak, mivel lezárták a jobbra kanyarodó sávot, tehát a Moszkvairól nem lehet a Petőfi sugárútra fordulni, továbbá egyenesen is csak egy sávon engedik a forgalmat. A nagyobb csomópontok tele vannak, mint a lámpás körforgalom, Mars tér, Dugonics tér, az Aradi vértanúk tere és vonzáskörzete. Sok az autó a Makai, Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és Vedres utca, illetve a hidakra vezető utcák mind tele vannak, a hidakon belassult a forgalom, egyelőre a Belvárosin kell araszolgatni. – tudtuk meg a Radió Taxi három munkatársától.