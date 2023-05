Élénk a forgalom minden fele, a bevezető utakon, Dorozsmai, Bajai, Algyői, a Makai út befele tartó oldalán már elég sok a jármű. A hidak előtt sorok várakoznak, mindkét hídon belassult a közlekedés, de a Bertalan híd még lendületesebb. A körutak, sugárutak is sűrűek, így a Makkosházi, Rókusi körút, Vásárhelyi Pál utca, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárút, Szabadkai út. Sűrűek a felsővárosi és tarjáni csomópontok, Víztorony tér, Csillag tér, Etelka sor, Felső Tisza part, ennek az elején a lámpánál képződik hosszabb sor. Sávlezárások bonyolítják a forgalmat a Moszkvai és Berlini körúton, előbbinél jobbra a Petőfire nem lehet befordulni, a Berlinin pedig a híd fele tartó oldal belső sávját nem lehet használni. A Bakay Nándor utcán is változatlan a helyzet, a Teréz utca továbbra is zsákutca – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.