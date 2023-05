A bevezető utakon, külső részeken, körutakon és valamennyi sugárúton erős, de folyamatos a forgalom. Sok az autó a Felső Tisza parton, főleg az elején a lámpánál, de az új hídról is sokan érkeznek, így a híd lábánál és a Római körúton is össze tudnak szaporodni a járművek. A Damjanich, Pulz, Retek, Rózsa és a Hajós utca is elég forgalmasak, de sokan vannak a Budapesti körúton, Csillag téren, Mars téren, Bécsi körúton, Mátyás tér környékén, Szabadkai úton. Kezdenek megtelni a belvárosi csomópontok is, a Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Boldogasszony sugárút, Anna kút, Stefánia. Újszegeden sorok vannak a Székely és Népkert soron, Vedres utcán, Temesvári körúton, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás a városközpont irányába. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.