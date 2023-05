A belvárosi részen már torlódik a forgalom. Lépésben lehet haladni a Somogyi utcában, Oskola utcában és a Boldogasszony sugárúton befelé. A Széchényi tér környékén is már nehézkes a közlekedés. A lezárás miatt a Deák Ferenc utcában valamint a Stefánián is araszolás van. A Nagykörúton, külső körúton, valamint a sugárutakon is tele vannak a sávok. A hidakon is mind két irányban sok az autó, de lehet haladni. Nehézkes a parkolás a belvárosban. A bevezető főútjainkon is rengeteg az autó mind a két irányba. A bevásárlóközpontok környékén is lassabban lehet haladni, sokan vannak. Sok a biciklis is az utakon.