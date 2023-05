Élénkül a forgalom , Algyői úton már sor van befelé , de sok a jármű a Sándorfalvi úton , Dorozsmai úton , Szőregi úton is befelé erősebb, Budapesti úton , Bajai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé sokan vannak. Körutakon , sugárutakon a csomópontoknál alakulnak a sorok . Hidakon is most már Szeged irányába tele vannak a sávok , Újszegedi oldalon már sorok vannak a hidak előtt. Aradi vértanúk terénél , Dugonics térnél , lámpás körforgalomnál torlódások már torlódások nehezítik a haladást. Erős a forgalom a Felső Tisza parton , Szilléri sugárúton , rakparton . Retek utcában még mindig kerülgetni kell az elkerített aknafedőket .– tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.