Tele vannak a bevezető utak, körutak, sugárutak. Belvárosi hídon lépésben halad a Szegedi oldalra át a forgalom és ráadásul nagyon figyelni kell a biciklisekre is. Kelemen utca, Zrinyi utca tele van, torlódás van az Aradi Vértanúk terénél. Dugonics térnél is minden irányból sok a jármű, csak úgy mint a lámpás körforgalomnál, illetve a Csillag térnél. Tele van a Felső Tisza part, rakpart is. Berlini körúton az aknafedők cseréje miatt sáv lezárás nehezíti a közlekedést a híd felé, illetve a Bakay Nándor utcában is dolgoznak lezárások miatt, itt csak befelé lehet közlekedni!