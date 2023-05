Vannak bőven az utakon, főleg a városból kivezető főutakon, illetve a külső körutakon. A tarjáni, makkosházi és felsővárosi csomópontokon is sok a jármű. A nagykörúton erős, de folyamatos a forgalom, a Tisza Lajos körút viszont az Anna kúttól az Aradi vértanúk teréig tele van. Torlódik a Boldogasszony sugárút, Somogyi utca, Oskola utca, Széchenyi tér és a Stefánia vonzáskörzete is. Lassan lehet haladni a Szabadkai úton, valamint a hídfeljárók környékén. A Belvárosi híd araszolós, továbbá sűrű a Szőregi és a Makai út kifele vezető oldala is. A Moszkvai körúton lezárták a jobbra kanyarodó sávot, tehát a Moszkvairól nem lehet a Petőfi sugárútra fordulni, továbbá egyenesen is csak egy sávon engedik a forgalmat. A Bakay Nándor utcában is zajlanak a munkálatok, emiatt a Teréz utca zsákutca lett, nem lehet a Bakay Nándornál se ki, se bekanyarodni.