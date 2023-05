Tele vannak az utak, minden felé sok a jármű! Külső körúton a lámpás körforgalomnál már minden irányból sorok vannak. Nagykörúton is mind két irányban minden sáv tele van, csak úgy mint a kiskörúton. Sugárutakon is kefelé-befelé sokan vannak, lámpáknál alakulnak a sorok. Hidakon is erős a forgalom, de lehet haladni. Széchényi tér és környéke a rossz idő ellenére is tele van, nem lehet szabad parkolót találni, araszolva halad a forgalom ezen a részen. Torlódás van a Boldogasszony sugárúton befelé, Aradi Vértanúk terénél, Stefánián. A városból kifelé és befelé is tele vannak a fő utak – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.