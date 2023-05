Sajnos balesettel indul a nap. Dorozsmai út és a Budapesti út kereszteződésében történt baleset, helyszínelnek, torlódás van. Bevezető fő útjain tele vannak befelé. Körutakon, sugárutakon élénk a forgalom, lámpáknál alakulnak a sorok . Belvárosi hídon lépésben halad a forgalom a belváros felé , híd előtt sorok alakulnak. Bertalan hídon is sok az autó. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél. Sokan vannak a Csillag térnél, Szilléri sugárúton, Felső Tisza parton. A város több pontján is lezárások nehezítik a közlekedést. Berlini körúton aknafedőket cserélnek. Bakay Nándor utcában utcában is folynak a munkálatok, valamint a Moszkvai körúton is le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, tehát ott nem lehet a Petőfi Sándor sugárútra rá kanyarodni - tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.