Erős a délutáni forgalom. Körutak, sugárutak tele vannak, lámpáknál sorok alakulnak! Belvárosi hídon mind a két irányba sokan vannak, de a Bertalan hídon is tele vannak a sávok. Belvárosban a Boldogasszony sugárúton, Somogyi utcában, Oskola utcában és a Stefánián is torlódik a forgalom. Kossuth Lajos sugárúton is minden sáv tele van illetve a lámpás körforgalomnál minden irányból torlódnak a járművek. Algyői úton kifelé-befelé sorok vannak, Szőregi úton, Sándorfalvi úton kifelé erős a forgalom. Szabadkai úton is mindkét irányba sok a jármű, csak úgy mint a Budapesti úton – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.