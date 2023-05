Sajnos történt egy utoléréses baleset a Kálvária sugárút és a Vásárhelyi Pál utca kereszteződése előtt a Kálvária sugárúton kifelé a belső sávban, még folyik a vitatkozás ez miatt torlódás van. Erős a forgalom minden felé. Tele vannak a körutak, sugárutak és a hidakon is mind a két irányban sokan vannak.Torlódik a belvárosban a forgalom a Stefánián, Kelemen utcában , Aradi Vértanúk terénél . Tele van a Boldogasszony sugárút is és a Dugonics térnél is minden irányból alakulnak a sorok. Szőregi úton kifelé lépésben lehet haladni. Tele van az Algyői út kifelé-befelé, Sándorfalvi út kifelé , Szabadkai úton mindkét irányban lépésben halad a forgalom. Bakay Nándor utcát érdemes kerülni el kezdődtek a beharangozott munkálatok, Teréz utcába se ki-se be nem lehet hajtani. Damjanich utcánál is kerülgetni kell az elkerítést. A rossz idő ellenére is sok a biciklis és a motoros az utakon – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.