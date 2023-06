Péntek lévén kicsit több az autó az utakon. Balesettel indul a reggeli forgalom a József Attila sugárút és a Rózsa utca sarkán teherautó és személyautó ütközött, torlódik a forgalom befelé.

A bevezető fő utakon már sokan vannak. A körutakon és a sugárutakon is sűrűsödik a forgalom. Belvárosi híd már tele van, az Újszegedi oldalon alakulnak a sorok. A Bertalan hídon is sok a jármű, alakul a sor ott is. A Felső Tisza-Part és a rakpart jól járható. A Csillag térnél, az Aradi vértanúk terénél és a lámpás körforgalomnál már torlódás nehezíti a haladást. Az Aradi vértanúk terénél és a Bakay Nándor utcában folynak a munkálatok. Sajnos még a kátyúk is meg vannak a Takaréktár utcában, az Arany János utcában és a Közép fasoron is. Sok biciklis és motoros van az utakon.