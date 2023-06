A bevezető főútjainkon, az Algyői úton, Szőregi úton, Dorozsmai úton és a Sándorfalvi úton befelé erősebb a forgalom. Kifelé-befelé sokan vannak a

Szabadkai úton, Bajai úton és a Budapesti úton. A körutakon, sugárutakon élénk a forgalom, de jól lehet haladni. A Belvárosi híd előtt a Székely soron, Népkert soron torlódik a forgalom. Torlódás van a lámpás körforgalomnál minden irányból és az Aradi Vértanúk terénél, ahol a lezárások is nehezítik a közlekedést. A Bakay Nándor utcában is folynak a munkálatok, és a József Attila sugárút 7 számnál is kerülgetni kell az elkerített aknafedőt. Sajnos a hatalmas kátyúkat sem sikerült még betömni a Takaréktár utcában, az Arany János utcában és a Közép fasoron. A Felső Tisza-Part, rakpart jól járható, viszont a hidakon már sok az autó a belváros felé.