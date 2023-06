Erősödik a forgalom, főleg a bevezető, illetve fő utakon, de egyelőre jól lehet közlekedni szinte mindenfele. Azért van mozgás a külső körutakon, sugárutakon, nagykörúton, de folyamatosan lehet haladni. A Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák közti része mint mindig, így most is sűrűbb, valamint a Szabadkai és Makai út, de ezeken is jól lehet menni. Zajlanak a munkálatok az Aradi vértanúk terén, a Bakay Nándor utcán, ez utóbbin csak egy irányba lehet közlekedni, ugye a Vásárhelyi Pál felől a belváros irányába. A Tisza Lajos körúton is él a forgalomkorlátozás, tehát sem a Kígyó, sem a Gutenberg utcából nem lehet balra kifordulni. A hidakon jól át lehet jutni, ugyanígy a tarjáni és felsővárosi területeken is, Felső Tisza parton, rakparton egyaránt. – tudtuk meg a Rádió taxi Három munkatársaitól.