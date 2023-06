Tombol a nyári szünet és ez érezhető a közlekedésen is. Élénkül a forgalom a bevezető fő utakon. Körutakon, sugárutakon minden irányban jól lehet közlekedni. Hidakon is folyamatos a haladás, Újszegedi oldalon is csak pár autó van a feljárok előtt a lámpáknál. Folynak a munkálatok az Aradi Vértanúk terénél, Tisza Lajos körúton és a Bakay Nándor utcában. Kicsi torlódásra a lámpás körforgalomnál kell számítani, illetve az Aradi Vértanúk terénél. Sok a biciklis és a motoros az utakon. Sajnos még a kátyúzásokat nem kezdték el, így az Arany János utcában, Takaréktár utcában és a Közép fasoron is ott vannak a méretes lyukak. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.