Sűrűsödnek a bevezető utakon, a lámpás körforgalomnál, a külső körúton,Csillag téren, Mátyás téren, Szabadkai úton. Lényegében jól lehetközlekedni, a sugárutakon és a nagykörúton is egész jó tempóban lehethaladni. A Római körúton, a Mars tér körül, illetve a belvárosban a Tisza Lajos körúton sűrűbben vannak, de különösebb fennakadásokkal nem találkoztunk. Itt a kiskörútnál ugye a Gutenberg és Kígyó utcákból csak jobbra lehet kifordulni. Ma délutánig még él a korlátozás a Roosevelt térnél is, a Híd utcára az Oskola-Oroszlán-Deák Ferenc útvonalon lehet kijutni, a Roosevelt tér felől pedig csak újszeged fele tudnak kihajtani. A hídfeljárók környékén erősebb a forgalom, de folyamatosan lehet haladni, egyelőre a hidakon is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.