Jól lehet közlekedni a bevezető főútjainkon. A körutakon és a sugárutakon is minden irányban élénk a forgalom, de nincs torlódás sehol. A hidakon is folyamatos a haladás, és a belvárosi híd előtt sincs torlódás az Újszegedi oldalon. Kicsit sűrűbb a forgalom a Zrínyi utcában, illetve a klinikák környékén, valamint a lámpás körforgalomnál. Jól járható a Felső Tisza-Part, a Csillagtér környéke és a rakpart is. Traffipax méri a sebességet a Budapesti úton kifelé.