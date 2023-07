Sűrűsödnek a járművek a bevezető utakon, a lámpás körforgalomnál, a külső körúton és a Szabadkai úton. A sugárutakon és a nagykörúton is jó tempóban lehet haladni. A Római körúton, a Mars tér körül, illetve a belvárosban a Tisza Lajos körúton sűrűbben vannak, és az elején, a Glattfelder térnél egy hétfői baleset miatt még mindig nem működnek a lámpák, nagyon figyelmesen vezessenek. A makkosházi, tarjáni és felsővárosi területeken nincs említésre méltó esemény, folyamatosan lehet haladni ezekben a városrészekben is. A hídfeljárók környékén picivel erősebb a forgalom, de jól lehet haladni egyelőre a hidakon is.