Bevezető fő utakon, sugárutakon, körutakon jól lehet közlekedni. Hidakon is mind két irányban jól lehet haladni és a belvárosi híd előtt az Újszegedi oldalon csak rövid sorok vannak. Felső Tisza part, rakpart, klinikák környékén is szellős a forgalom, és most még az Aradi vértanúk terét is lehet használni, de folynak a munkálatok. Bakay Nándor utcában is életben van még a forgalmi rend változás,

agyis befelé mindenki jöhet, de kifelé csak a tömegközlekedő járművek mehetnek. Napközben a Bertalan hídon Újszeged irányéban javíthatják a járdát ami a szélső sáv egy szakaszának lezárásával jár. Lámpás körforgalomnál van egy kicsit sűrűbb forgalom minden irányból alakulnak a sorok – üzenték nekünk a RádióTaxiHárom munkatársai.