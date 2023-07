Jól lehet közlekedni minden felé. Bevezető fő útjainkon is folyamatos a haladás kifelé-befelé. Körutakon , sugárutakon jó ütemben lehet autózni és a hidakon sincs komolyabb fennakadás. Kicsit sűrűbb a forgalom Kossuth Lajos sugárúton mind a két irányban, Szabadkai úton és az Algyői úton. Szőregi úton befelé vannak többen, de jól lehet haladni. Folynak a munkálatok a Bakay Nándor utcában, Székely soron is még mindig kerülgetni kell az elkerítést és az Aradi Vértanúk terét le zárták tehát a Tisza Lajos körútról nem lehet be kanyarodni. Nagyon sok a kétkerekű jármű az utakon! Nagyon meleg van folyadékot vigyünk magunkal – üzenik a RádióTaxiHárom munkatársai.