Erősödik a forgalom, főleg a bevezető, illetve fő utakon, de egyelőre teljesen jól lehet közlekedni. Azért van mozgás a külső körutakon, sugárutakon, nagykörúton, de folyamatosan lehet haladni. A Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák közti része sűrűbb valamivel, illetve még a Szabadkai és Makai út, de ezeken is jól lehet menni. A nagyállomás mellett a kőlyuk néven ismert átjáró még le van zárva, az érintett területet az Oldal utca vagy a Máglya sor felől lehet megközelíteni. Forgalomkorlátozás mellett lehet közlekedni a Temesvári körút és Fő fasor sarkánál, illetve a Budapesti és Dorozsmai út kereszteződésében is. Itt változatlanul a kifele menő oldal van teljes útzár alatt. A hidakon jól lehet menni, ugyanígy a tarjáni és felsővárosi területeken is, Felső Tisza parton, rakparton egyaránt – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.