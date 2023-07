Jól lehet közlekedni körutakon, sugárutakon és a hidakon is. Kicsit torlódik a forgalom a Somogyi utcába, Oskola utcába, Stefánián, Aradi Vértanúk terénél illetve a Boldogasszony sugárúton befelé. Kossuth Lajos sugárúton is a körforgalomnál van torlódás a munkálatok miatt , nem működnek a lámpák és csak a szélső sávot lehet használni. Bakay Nándor utcában is dolgoznak , még mindig lámpás irányítás van , illetve a Madách utca 8-nál is útfelbontás miatt egy sávra szűkült a közlekedés. Székely soron még kerülgetni kell az elkerítést . Algyői úton kifelé-befelé sokan vannak , Szőregi úton kifelé erősebb a forgalom csak úgy mint a Sándorfalvi úton. Budapesti úton és a Bajai úton is mind két irányban sokan vannak.Szabadkai úton a vasúti átjárónál alakulnak a sorok mind a két irányban. Sok a biciklis és a motoros az utakon. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatárasitól.