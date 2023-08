A bevezető fő utakon erősödik a forgalom. Az Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton befel, míg a Budapesti úton, Bajai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé élénk a mozgás. A Szőregi úton befelé erősebb a forgalom és a Temesvári körúton is sok a jármű a Bertalan híd irányába. A Bertalan hídon mind a két Szeged felé vezető sáv tele van, valamint a Római körúton is tele vannak a József Attila felé vezető sávok. A Belvárosi hídon még mindig csak a táblával jelzett járművek hajthatnak át. Élénk a forgalom a körutakon és a sugárutakon. A Felső Tisza-Part és a rakpart még jól járható. A Dugonics tér környékén már kicsit erősödik a forgalom. Munkálatok miatt a Bolyai János utca és a Gutenberg utca sarkánál lezárás van. A Fő Fasor és a Közép Fasor sarkánál is lezárás, illetve sávszűkület nehezíti a haladást érdemes ezeket a részeket elkerülni. Fokozottan figyeljenek a sebességre. Sok a biciklis és a motoros az utakon, vigyázzunk rájuk! Villamosvonal karbantartás miatt a Széchenyi téren, a Boldogasszony sugárúton, az Indóház téren terelések és lezárások vannak.