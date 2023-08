Fontos beruházás zajlik ezekben a napokban a 43-as főútvonal egyik Makót érintő szakaszán: csaknem egy kilométer hosszúságban, a Makó Aréna és a belterületen lévő utolsó körforgalom közti szakaszon felújítják a burkolatot. Ennek köszönhetően a továbbiakban az út nem lesz zötykölődős, az autók sem mennek idő előtt tönkre – tájékoztatta a Délmagyarországot Mágori András önkormányzati képviselő, az utakért felelős tanácsnok. Az ott lakók is jobban járnak, hiszen csöndesebb lesz a közlekedés. Az út ott azért nem egészen egyenletes, mert a régi makadámútra húzták rá annak idején az aszfaltréteget.

A városatya elmondta, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatóságának vezetője hívta fel múlt hétfőn azzal a jó hírrel, hogy Lázár János parlamenti képviselő közbenjárására anyagi forráshoz jutottak a legrosszabb állami kezelésű útszakasz megújítására. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az érintett szakaszon a burkolatot a teljes felületen lecsiszolják, és 4 centis új aszfaltréteget terítenek rá teljes szélességben. Péntekig tart a csiszolás, az ezt követően kezdődő aszfaltozás várhatóan jövő szerdára fejeződik be. A beruházás teljes költsége mintegy százmillió forintos. Egyébként ezt megelőzően nemrég fejezték be a Justh Gyula utca elején az úttest újraaszfaltozását, ami ugyancsak forgalmas: a külterületi tanyavilágot köti össze a belvárossal, de ez vezet tovább Békés vármegye felé is.