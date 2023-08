Élénkül a forgalom, de a legtöbb helyen folyamatosan lehet haladni. Nagyobb mozgás a József Attila, illetve a Kossuth Lajos sugárúton van, de sűrűsödnek a körutak is. A Belvárosi híd lezárása miatt a nagykörúton jóval több az autó, ezzel együtt a Bertalan hídra vezető utakon is, mint a Szilléri sugárúton, Római körúton, Sajka utcán, a túloldalt a Népkert soron, Temesvári körúton és a Bérkert utcán. A Temesvári körút és Fő fasor sarkánál most a Fő fasorra tették át a barikádot, ez a jobbra kanyarodást akadályozza, lényegében lehet tőle menni, csak ki kell kerülni. Összességében tehát jól lehet közlekedni az utakon, de mivel az új híd az egyetlen opció az átjutásra, ezért a híd és vonzáskörzete jelent lassító tényezőt.