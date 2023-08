Balesettel indul a reggel. A Dorozsmai úton a Budapesti út kereszteződésében történt, most helyszínelnek, a Dorozsmai úton kifelé-befelé áll a sor, Budapesti úton befelé torlódik, kifelé lehet haladni. Rendőrök irányítják a forgalmat , de érdemes a kerülő út felé menni. A rendőrség tájékoztatása szerint, két autó ütközött össze, három személy sérült meg.

Rókusi körúton is folynak a munkálatok ezért egy -egy sávon közlekedhetünk, ez miatt egész nap nehézkes a közlekedés illetve torlódásokra kell számolni. Széchenyi téren a villamossín karbantartása miatt lezárás van a Bíróság előtt , illetve az Indóház téren is lezárások vannak . Fő fasoron a vízmű dolgozik, Közép fasor és a Temesvári körút kötött sáv szűkület nehezíti a közlekedést . Bevezető fő útjainkon folyamatos a haladás mindkét irányban, körutakon, sugárutakon is jól lehet közlekedni , és a hidakon sincs még torlódás . Ma induló fesztivál miatt Újszegeden a Jankovics utca egyirányúsitva lett tehát csak lefelé lehet jönni rajta a töltésről. Ma is nagy forróság folyadékot vigyünk magunkkal. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.