Élénkül a forgalom a városban, de folyamatosan lehet haladni mind a bevezető utakon, körutakon, sugárutakon. Ami most egy ideig megbontja a rendet, az a Rókusi körúton zajló útfelújítási munkálat. Ugye itt mindkét oldalon egy-egy sávot lezártak, és mivel ez elég forgalmas szakasz, így a nap folyamán is számítani lehet kisebb-nagyobb torlódásra. A Berlini körút városba vezető oldalán a buszmegállónál van egy jó nagy barikád, ez elfoglalja a külső sávot, legyenek figyelemmel a buszokra. Dolgoznak még a sínekkel az Indóház téren, Széchenyi téren, valamint a vízmű a Fő fasor elején. Amúgy a városban folyamatos a forgalom, a nagyobb csomópontokon több a jármű, de eget verő torlódásokat nem láttunk, a hidakon is jól át lehet jutni. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.