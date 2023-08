Alapvetően jól lehet közlekedni a városban, de van néhány nehézkesebb szakasz, úgy mint a Rókusi körúti útfelújítás miatti sávszükület, ugye itt 1-1 sáv járható, ami nemcsak így a reggeli órákban, hanem napközben is torlódásokat okoz. Továbbá tegnap délután felbontották a Kálvária sugárút kifele menő oldalát a Jósika utca és a nagykörút között, és mivel ott ez az egy sáv létezik, így ezt a szakaszt mindenképp kerülni kell. Ezt megtehetik a Gogol vagy a Béke utca felé, illetve tetszés szerint választhatnak egyéb útvonalat.

A Berlini körúton is megvan még a barikád a buszmegállónál, ez a forgalmat annyira nem zavarja, de a buszokra figyeljenek. Több helyen vannak még munkálatok, így a nagyállomásnál, illetve a Fő fasor elején, ahol egy sáv zárva, valamint az Algyői Tisza hid dilatációs javítását is végzik, ott szintén egy sávos a történet, sorokkal kell számolni, érdemes időben elindulnia, akinek arra visz az útja. Nem működik a jelzőlámpa a Jözsef Attila - nagykörút sarkon káosz van ! Jól járhatóak a hidak és a bevezető fő utakon is folyamatos mind két irányba a forgalon. Felső Tisza parton , rakparton is folyamatos a haladás . Kicsit sűrűbb a forgalom a lámpás körforgalomnál. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.