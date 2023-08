Hatalmas a torlódás a Dorozsmai úton kifelé-befelé mert beleset miatt arra terelik a forgalmat. A Szegedet elkerülő körgyűrűn történt baleset még mindig folyik a helyszínelés. Torlódás van a Bertalan hídon is Újszeged felé illetve tele vannak a felvezető utcák, Hajós utca, Háló utca, Szilléri sugárút, Római körút és még a rakparton is és a Felső Tisza parton is erős a forgalom. Körutakon, sugárutakon folyamatos a haladás – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.