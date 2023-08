A város fő útjain sugárutakon, külső körutakon folyamatos, jó ütemben lehet autózni, de a nagykörút be van sűrűsödve. A Bertalan híd már most tele van, a Temesvári körúton sor van a hídra fel, de tele van a Bérkert utca, Népkert sor is. A Római körúton minden sáv tele van, a Szilléri sugárúton is egyre hosszabb a sor, és sokan választják a Sajka utcát is a hídra való feljutáshoz. A Csongrádi sugárút végén az Európa ligetnél a bejövő oldalon az egyik

sávot lezárta a vízmű. A Rókusi körútra rá lehet fordulni, de tovább egyenesen csak egy sávon lehet haladni. A Fő fasoron is dolgoznak, ugye a Temesvári és Közép fasor közti szakaszán két sávra szűkült a forgalom. A korábbi állapotokkal szemben most nincs ki-bekanyarodási tilalom, lehet azért közlekedni ezen a részen is.