Rókusi körúton folynak a munkálatok ezért egy -egy sávon közlekedhetünk, ez miatt egész nap nehézkes a közlekedés illetve torlódásokra kell számolni. Széchenyi téren a villamossín karbantartása miatt lezárás van a Bíróság előtt , illetve az Indóház téren is lezárások vannak. Fő fasoron a vízmű dolgozik , Közép fasor és a Temesvári körút kötött sáv szűkület nehezíti a közlekedést . Bevezető fő útjainkon folyamatos a haladás mindkét irányban , körutakon , sugárutakon is jól lehet közlekedni , és a hidakon sincs torlódás. Újszegeden a Jankovics utca egyirányúsitva lett tehát csak lefelé lehet jönni rajta a töltésről . Felső Tisza part , rakpart jól járható , viszont az Aradi Vértanuk terénél mér kicsit sűrűsödik .Lámpás körforgalomnál is minden irányból alakulnak a sorok . Ma is nagy forróság folyadékot vigyünk magunkkal. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.