Az Algyői úton, a Sándorfalvi úton, a Dorozsmai úton és a Szőregi úton befelé már alakulnak a sorok. A Bajai úton és a Szabadkai úton is sok a jármű. Az Aradi Vértanúk terénél és a Boldogasszony sugárúton már torlódik a forgalom. A Nagykörúton is mind a két irányban erős a forgalom. A Rókusi körutat érdemes kerülni már torlódik mindkét irányban. A sugárutakon is alakulnak a sorok. Az újszegedi oldalon is érződik az iskolakezdés, alakulnak a sorok a Belvárosi híd előtt, illetve a hidakon is több az autó. A Felső Tisza-Parton, Szilléri sugárúton és a Kereszttöltés utcában is sok az autó. A mellék utcákból nehézkes a kihajtás. Az iskolák környékén fokozottan figyeljünk! Az Algyői Tisza-hídon folynak a munkálatok, emiatt a Vásárhely felől jövőknek kell nagyobb torlódásra számítani. A mai napon elkezdődnek a Hattyasi vasúti átjáró munkálatai, ami azzal jár, hogy egy kis mellékúton felváltva engedik a forgalmat. Hosszabb menetidőre kell számítani. Az iskolák környékén indul az élet, figyeljünk a kocsiból kiszálló gyerekekre! Sebesség mérő autót láttak ma reggel már a Bajai úton és az Algyői úton. A jó hír pedig, hogy megnyitották a rakpartot.