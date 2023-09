A bevezető főútjainkon alakulnak a sorok befelé. A Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton és a Szőregi úton. Kifelé-befelé erős a forgalom az Algyői úton, Budapesti úton, Bajai úton és a Szabadkai úton. A körutakon, sugárutakon is sokan vannak a lámpáknál várakozni kell. A Rókusi körúton a munkálatok miatt mind két irányban torlódás van, de torlódás van a lámpás körforgalomnál, az Aradi Vértanúk terénél és az Újszegedi oldalon a Belvárosi híd előtt is. Sok az autó a első Tisza parton, a Szilléri sugárúton és a Csillag tér környékén is. Újszegeden a vízmű munkálatai miatt a Fő fasoron és a Közép fasoron útszűkületek, lezárások nehezítik a közlekedést. Sok a biciklis az utakon. A Bajai úton mérik a sebességet.