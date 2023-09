Tele vannak a körutak, sugárutak. Rókusi körúton mind két irányban torlódik a forgalom, csak úgy mint a Tisza Lajos körúton. Rakpart lezárása miatt a Somogyi utca, Oskola Utca, Kelemen utca, Stefánia is tele van lépésben lehet haladni. Boldogasszony sugárúton is végig áll a sor a belváros felé. Lámpás körforgalomnál is minden irányból torlódás van. Tele vannak a hidak is ,de lehet haladni. Algyői Tisza-hídnál mind két oldalon torlódik a forgalom – tudtuk meg a rádióTaxiHárom munkatársától.