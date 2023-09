Erős a forgalom a bevezető fő utakon. Az Algyői úton, a Dorozsmai úton, a Szabadkai úton már torlódás van, de a Bajai úton is kezd sűrűsödni a forgalom. A hattyasi átjáró a régi forgalmi rend szerint járható, elkészültek a munkálatokkal. A Fő fasor, a Közép fasor és a Temesvári krt. közötti szakaszán továbbra is sávelhúzással és útszűkülettel kell számolni. Szintén dolgozik a Vízmű a Vidra utcában, emiatt a Madách utca zsákutca lett és a templom mögötti átkötő utat sem lehet a Lechner tér felé használni. A Szőregi úton befelé, a Temesvári körúton és a Bertalan hídon sok a jármű, de folyamatos a haladás. Jelenleg a nagykörút és a Kossuth sugárút jól járható, dinamikusan lehet haladni. A Tisza Lajos körúton a lámpáknál torlódik a forgalom, illetve a belvárosi híd felé a Székely soron, a Népkert soron alakulnak a sorok hídon, lépésben halad a forgalom. Tele van a Kelemen utca, a Zrinyi utca és az Aradi Vértanúk terénél már torlódás van. A Rókusi körúton a felújítás miatt egy sávon lehet haladni, ezért itt torlódásra kell számítani, csak úgy mint a lámpás körforgalomnál. A Csap utcán továbbra is lámpás irányítás mellett egy sáv járható. Az Irinyi utcán sokan tartanak befelé, a Felső Tisza-parton és a rakparton is egyre több a jármű – üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.