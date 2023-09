Élénk a forgalom! Bevezető fő utakon alakulnak a sorok, Algyői úton, Sándorfalvi úton, Dorozsmai úton, Szabadkai úton kifelé-befelé sorok

vannak. Hattyas felől kb 20 perc az átjutás a vasúti sínen, érdemes időben elindulni. Rókusi körúton is lépésben lehet haladni, mindkét irányban egy-egy sávon, nagy a torlódás, de a lámpás körforgalomnál is minden irányból alakulnak a sorok. Tele vannak a sugárutak is! Újszegeden is Alakul a forgalom. Szőregi út tele van befelé, Temesvári körúton is lassú a haladás. Derkovits fasoron, Bérkert utcán és a Fő fasoron a lámpáknál alakulnak a sorok és a Fő fasoron a vízmű még dolgozik. Belvárosi híd tele van, Székely soron, Népkert sorok várakozni kell a lámpák előtt. Bertalan hídon is Szeged felé erősebb a

forgalom. Sokan vannak a Szilléri sugárúton , Csillag térnél. Irinyi János utca felől folyamatosan érkeznek az autók ezért a Felső Tisza parton sűrű a forgalom. Rakparton is alakul a forgalom így a klinikák környékén, Aradi Vértanúk terénél már torlódás van, csak úgy mint a Boldogasszony sugárúton az iskola előtt. Sok a biciklis az utakon!