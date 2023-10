Az Algyői, Sándorfalvi, Bajai, Dorozsmai út egyre hosszabb sorokból állnak, elsősorban a befele tartó oldalon. A Makkosházi, Budapesti körúton is egyre több a jármű, csakúgy a József Attila sugárúton, Retek, Rózsa utcán és a Csillag téren is minden irányban. A Szabadkai út nagyon sűrű, és a Kálvária, illetve Petőfi sugárút eleje is be vannak lassulva. A Rókusi körúton torlódások alakulnak az 1-1 sávos közlekedés miatt, és 1 sávos még a Csap utca eleje is. A Vidra utcai munkálatok miatt a Madách utca még zsákutca, sem a Madách felől, sem a templom mögötti részről nem lehet a Vidra utcán áthajtani, illetve a Tisza Lajos Kossuth sarkon 1 sávon lehet menni. Sok az autó a Makai, Szőregi úton, a Bérkert, a Csanádi és Vedres utca, illetve a hidakra vezető utcák mind tele vannak, a hidakon belassult a forgalom, egyelőre a Belvárosin kell araszolgatni Szeged felé. A mai napon le fogják zárni a Fő fasor és Temesvári körút sarkát, se ki, se behajtani nem lehet majd, se járműnek, se kerékpárosnak, a buszforgalom is terelőútvonalon zajlik majd. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.