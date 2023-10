Élénk a forgalom mindenfelé, a bevezető utakon, Dorozsmai, Bajai, Algyői, a túloldalt a Makai, Szőregi úton egyre hosszabb sorokban tartanak befele a járművek. A hidak előtt is sorok várakoznak, mindkét hídon belassult a közlekedés, de a Bertalan híd még lendületesebb. A körutak, sugárutak mozgalmasak, a Rókusi körút torlódik az 1-1 sáv miatt, de a Kossuth Lajos, Csongrádi és József Attila sugárút is mindkét irányban tele vannak. A Római körút és Mars tér környéke is kezdenek nehézkessé válni. A Szabadkai úton szintén erős a forgalom, a Horgosi, Földmíves utca, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere, Zrínyi utca, Boldogasszony sugárút ugyancsak lassabban járhatók. A Csap utcán még mindig sávszűkület van, az Irinyi Jánoson a kanyarban szintén, és tegnap felbontották a szélső sávot a Brüsszeli körút 6-8 előtt is. A Földmíves és Sárkány utcában lámpás irányítás mellett egy sávon lehet menni. A Temesvári körút-Fő fasor sarkán sávszűkület és sáveltolás nehezíti a közlekedést, és a Fő fasoron a körút és Közép fasor közti szakasz még el van zárva a forgalom elől.