Élénkül a forgalom. Bevezető és fő útjainkon befelé tartanak többen, de a Budapesti úton kifelé is sok a jármű. A körutakon, a sugárutakon folyamatosan lehet haladni, lámpáknál alakulnak a sorok. A Belvárosi híd tele van, illetve az Újszegedi oldalon alakulnak a sorok. A Bertalan hídon is Szeged felé alakul a forgalom. A Rókusi körúton folynak a munkálatok ezért mind két irányban torlódás van. A Csap utcán, a Debreceni utcán, a Fő fasoron és a Közép fasoron is útszűkületek nehezítik a közlekedést. Sűrűbb a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, a Felső Tisza parton, a rakparton és a lámpás körforgalomnál. Sok a biciklis város szerte – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.