Tele van a belváros, a Somogyi utcában, az Oskola utcában és a Stefánián araszolás van, de a Tisza Lajos körúton is mind a két irányban torlódik a forgalom. A nagykörúton viszonylag jól lehet haladni, viszont a külső körúton rengeteg az autó és a Rókusi körúton mind a két irányban torlódás van. A sugárutakon is kifelé-befelé tele vannak a sávok. A hidakon jól lehet közlekedni, igaz a Belvárosi híd Szegedi oldalán a kátyú még ott van és eléggé nagy. A Szőregi úton kifelé lépésben lehet haladni, de a többi főút is tele van. A Sárkány utcában is folynak a munkálatok érdemes kerülni.