A bevezető utakon, külső részeken, főutakon, Rókusi, Makkosházi, körúton máris sokan vannak. A Rókusi körút torlódik az irányonkénti egy sávos közlekedés miatt. A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán, Csongrádin, Kossuthon, Kálvárián illetve a Szabadkai úton. A Földmíves és Sárkány utcában lámpás irányítás mellett egy sávon lehet menni. A tarjáni és felsővárosi területek is be vannak lassulva, Budapesti körút, Csillag tér, Szilléri sugárút, Felső Tisza part kezdenek megtelni.

Az Etelka sor fel van marva, ki van kordonozva, és dolgoznak még a Vidra utcán, illetve a Török utcában, ez végig van barikádozva, ezért a Bartók tér felől a Kossuth fele egy irányú. Az árvízi emlékműnél is még szűkített sávon kell haladni, figyelmesen vezessenek itt is.

Sok az autó a Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák közti szakaszán, Boldogasszony sugárúton, Szentháromság utcán, Stefánián. Újszegeden a Makai, Szőregi út is el vannak látva, egyre több a jármű a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton, Csanádi és Vedres utcán, a hídfeljárókon, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás – üzente nekünk a RádióTaxiHárom munkatársa.