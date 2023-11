Élénk a forgalom. Körutakon, sugárutakon tele vannak a sávok, csomópontoknál, lámpáknál alakulnak a sorok. Szőregi úton lépésben halad a forgalom befelé, tele van a Temesvári körút is, illetve a belvárosi híd előtt alakulnak a sorok. Fő fasoron a Közép fasor és a víztorony között még kerülgetni kell az elkerítéseket. Derkovits fasoron és a Bérkert utcán is rengeteg a befelé tartó jármű. Belvárosi hídon végig ér a sor Szeged felé , de a Bertalan hídon is alakul a forgalom. Felső Tisza part, rakpart még jól járható, de a Szilléri

sugárút már tele van, nehézkes a kijutás a Hajós utcából és a Dankó Pista utcából is . Torlódás van már az Aradi Vértanúk terénél, Boldogasszony elején, lámpás körforgalomnál . Működik a sebességmérő a Budai Nagy Antal utcában! Sárkány utcában és a Földmíves utcában még dolgoznak lámpás irányítás van!