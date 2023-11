Hatalmas tócsák vannak az utakon. Erősödik a forgalom a bevezető fő utakon, már sokan vannak befelé a város irányába így már a Dorozsmai úton, a Sándorfalvi úton, a Szőregi úton alakulnak a sorok. Az Algyői úton, a Bajai úton és a Szabadkai úton is rengeteg az autó mind a két irányba. A körutakon, sugárutakon is sok az autó, a lámpáknál alakulnak a sorok, csak úgy mint az Újszegedi oldalon a Belvárosi híd előtt. A hidak is kezdenek megtelni a belváros felé. Sűrű a forgalom a Híd utcában, a Kelemen László utcában, a Boldogasszony sugárúton és a Petőfi Sándor sugárúton. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél illetve a Tisza Lajos körúton is nehezebb a közlekedés, mert a villamos síneken dolgoznak ezért a pótlóbuszok is ki vannak terelve. Az Izabella hídon kifelé a járda korszerűsítése miatt a szélső sáv le van zárva ezért ott lassúbb a haladás, emiatt torlódás van. A Rókusi körúton is folynak a munkálatok mind a két irányba torlódik a forgalom. A Belvárosi hídon a Szegedi oldalon Újszeged felé van egy hatalmas kátyú a felező vonal mentén. A József Attila sugárút és a Budapesti körút sarkán nem működnek a lámpák nagy a káosz, de dolgoznak a helyreállításon. Sokan vannak a Felső Tisza-Parton, a rakparton és a Szilléri sugárúton. A Mars térnél nagyon kell figyelni az új forgalmi rend miatt. Sok a biciklis még mindig az utakon.